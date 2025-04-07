Ілон Маск закликав припинити війну в Україні: ' Трамп має рацію'

Американський підприємець і мільярдер Ілон Маск висловився на підтримку мирного плану президента США Дональда Трампа, спрямованого на припинення війни Росії проти України. Маск охарактеризував нинішню ситуацію як "жорстоку, негуманну та безглузду".

Про це повідомляє Il Messaggero. Маск різко розкритикував тих, хто, за його словами, "підживлює війну", і наголосив на тяжких наслідках конфлікту для обох сторін.

"Ми спостерігаємо величезні людські втрати без чіткого плану. Це жорстоко, негуманно і позбавлено сенсу", — заявив Маск.

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Він погодився з Дональдом Трампом у тому, що настав час зупинити бойові дії. За словами Маска, світ повинен звернути увагу на солдатів по обидва боки фронту, які "вбивають одне одного, не розуміючи навіщо і як довго це ще триватиме".

"Президент Трамп має рацію: час покласти край цій бійні. Ми повинні думати про людей, які гинуть в окопах в Україні та Росії. Пора сказати — досить", — закликав Ілон Маск.

Нагадаємо, Трамп ввів в дію світові мита.

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