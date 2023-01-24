Має "магічне" значення: названо колір для кожного знаку зодіаку, який подарує щастя у коханні
Кохання – прекрасне почуття, яке окрилює людей і мотивує на великі звершення. Однак не завжди життя грає лише яскравими фарбами, буває так, що стосунки не складаються і здається, що настала "чорна смуга".
За словами астрологів, у такому разі матиме значення навіть колір одягу, в якому вирушаєте на побачення. Правильний відтінок створить потрібну ауру та приверне щастя. Дізнайтесь, який колір буде "магічним" для вас!
Овен – червоний.
Телець – синій.
Близнюки – золотистий.
Рак – бежевий.
Лев – сріблястий.
Діва – синій.
Терези – сріблястий.
Скорпіон – жовтий.
Стрілець – білий.
Козеріг – зелений.
Водолій – помаранчевий.
Риби – бузковий.
Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.
У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.