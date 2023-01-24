Имеет 'магическое' значение: назван цвет для каждого знака зодиака, который подарит счастье в любви

Любовь – прекрасное чувство, которое окрыляет людей и мотивирует на большие свершения. Однако не всегда жизнь играет только яркими красками, бывает так, что отношения не складываются и кажется, что наступила "черная полоса".

По словам астрологов, в таком случае будет иметь значение даже цвет одежды, в котором отправляетесь на свидание. Правильный оттенок создаст нужную ауру и привлечет счастье. Узнайте, какой цвет будет "магическим" для вас!

Овен – красный.

Телец – синий.

Близнецы – золотой.

Рак – бежевый.

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Лев – серебристый.

Дева – синий.

Весы – серебристый.

Скорпион – желтый.

Стрелец – белый.

Козерог – зеленый.

Водолей – оранжевый.

Рыбы – сиреневый.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.