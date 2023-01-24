Має 'магічне' значення: названо колір для кожного знаку зодіаку, який подарує щастя у коханні

Кохання – прекрасне почуття, яке окрилює людей і мотивує на великі звершення. Однак не завжди життя грає лише яскравими фарбами, буває так, що стосунки не складаються і здається, що настала "чорна смуга".

За словами астрологів, у такому разі матиме значення навіть колір одягу, в якому вирушаєте на побачення. Правильний відтінок створить потрібну ауру та приверне щастя. Дізнайтесь, який колір буде "магічним" для вас!

Овен – червоний.

Телець – синій.

Близнюки – золотистий.

Рак – бежевий.

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Лев – сріблястий.

Діва – синій.

Терези – сріблястий.

Скорпіон – жовтий.

Стрілець – білий.

Козеріг – зелений.

Водолій – помаранчевий.

Риби – бузковий.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.