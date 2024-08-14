Має рідкісну генетичну мутацію: кошеня з чотирма вухами народилося у США (фото)

У Маунт-Джульєт, штат Теннессі, з'явився незвичайний кіт, якого назвали Аудіо. Особливістю цього кота є його чотири вуха, що виникли внаслідок рідкісної генетичної мутації.

Минулого місяця Аудіо разом із трьома братами та сестрами були доставлені до притулку для тварин True Rescue, де він одразу став зіркою серед працівників та відвідувачів.

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У соціальних мережах, зокрема на сторінці притулку у Facebook, повідомили про прибуття Аудіо та його унікальність. Співробітники True Rescue розповіли, що востаннє подібний випадок був зафіксований у Туреччині два роки тому.

Кошенят, включаючи Аудіо, було знайдено в коробці, заклеєній скотчем, без отворів для повітря. Перехожий врятував тварин, нагодував їх і привіз до притулку.

Кошеня Аудіо з чотирма вухами. Джерело: True Rescue/facebook.com Кошеня Аудіо з чотирма вухами. Джерело: True Rescue/facebook.com

Кошеня Аудіо з чотирма вухами. Джерело: True Rescue/facebook.com Кошеня Аудіо з чотирма вухами. Джерело: True Rescue/facebook.com

Фотографії та відео Аудіо швидко стали вірусними у соціальних мережах. Любителі тварин захоплюються його чарівністю та незвичайною зовнішністю. Коментатори у Facebook порівнюють Аудіо з відомими персонажами, наприклад, з Добі з "Гаррі Поттера", і висловлюють радість з приводу його порятунку та безпеки.

Коти з чотирма вухами зустрічаються дуже рідко, хоча це не є унікальним явищем. Як зазначають дослідження, ця особливість спричинена рецесивною мутацією, що впливає лише на зовнішні частини вуха, без впливу на слух. Однак такі коти часто мають інші фізичні аномалії, такі як менші очі або недокус.

Відтепер Аудіо стане постійним мешканцем притулку, де він отримуватиме необхідний догляд та увагу.

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