Чи мають право пенсіонери залишатись на державних посадах

Громадяни України, які досягли 65-річного віку, мають право обіймати посади на державній службі. Їхнє призначення здійснюється на один рік, із можливістю подальшого продовження без необхідності проходити щорічний конкурс.

Як зазначає портал medoc, рішення про призначення приймається відповідним органом і може неодноразово поновлюватися. Обмежень щодо кількості продовжень немає.

Законодавством передбачено, що державний службовець може продовжити виконання обов’язків після досягнення 65-річного віку, якщо:

він на це згоден;

відповідне рішення приймає суб’єкт призначення.

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Втім, працювати на державній службі дозволено не довше, ніж до 70 років. Продовження перебування на посаді можливе без попереднього звільнення.

Коли держслужбовець досягає 70-річного віку, він підлягає звільненню згідно з пунктом 7 частини першої статті 83 Закону України, – зазначається на порталі.

Така ж підстава для звільнення застосовується і в тому випадку, якщо суб’єкт призначення не ухвалив рішення про подальше продовження строку перебування працівника на державній посаді.

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