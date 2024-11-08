Чи мають право працівники ТЦК пройти на територію закритих ЖК для вручення повісток: пояснення юриста

Мобілізація в Україні триває та навіть посилюється. Про це свідчать регулярні рейди Територіальних Центрів Комплектування (ТЦК) та широке розповсюдження електронних повісток. Ті, хто намагаються уникнути мобілізації, зазвичай залишаються вдома та не виходять на вулицю.

Адвокат Анастасія Григор'єва пояснює, що мобілізаційне законодавство в Україні зазнає частих змін, що ускладнює його відстеження. Проте простежується тенденція до посилення повноважень працівників ТЦК та Служби Примусу (СП) стосовно процедури вручення повісток. Про це пише Новини. Live.

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Відповідно до чинного законодавства, військовозобов'язаним повістки можуть вручатися:

За місцем проживання, задекларованого/зареєстрованого місця проживання

За місцем роботи або навчання

У громадських місцях, будинках та спорудах

Безпосередньо в ТЦК та СП

На пунктах пропуску (блок-постах), кордоні

Важливо, що вручення повісток може здійснюватися навіть вночі як за місцем проживання, так і в будь-яких громадських місцях. Це означає, що представники ТЦК, СП та поліції мають право заходити на територію закритих житлових комплексів для перевірки документів та вручення повісток.

Адвокат наголошує, що в Україні існує кримінальна відповідальність за ухилення від мобілізації.

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