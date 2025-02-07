Чи мають право УБД на пільговий проїзд у транспорті у 2025 році

В Україні учасники бойових дій мають право на безоплатний проїзд у громадському транспорті, однак іноді перевізники відмовляють у наданні цієї пільги. Найчастіше така ситуація виникає через відсутність компенсацій за перевезення ветеранів, проте це не є законною підставою для відмови.

Відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни", учасники бойових дій можуть безкоштовно користуватися міським громадським транспортом, автобусами приміських і міжміських маршрутів, а також залізничним і водним транспортом. Для цього необхідно мати при собі посвідчення УБД, а в разі застосування автоматизованих систем – електронний квиток. Про це пояснили на сайті "Армія Inform".

Якщо пільговий проїзд було незаконно відмовлено, варто відстоювати свої права. У такому разі потрібно зафіксувати порушення: зберегти квиток, записати номер транспорту, маршрут і час поїздки, а також контакти свідків. Важливо дізнатися назву перевізника та його контактні дані, які зазвичай розміщені в салоні транспортного засобу.

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Далі слід подати заяву про порушення до Національної поліції, Укртрансбезпеки або органу місцевого самоврядування, на території якого проходить маршрут. До звернення необхідно додати копії посвідчення УБД і квитка (якщо він був придбаний).

За безпідставну відмову в наданні пільгового проїзду передбачена адміністративна відповідальність відповідно до ст. 133-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Водіям та підприємцям загрожує штраф у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що частина УБД може втратити пільги у 2025 році.

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