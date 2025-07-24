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Економіка

Чи мають право українці, які працювали за кордоном на українську пенсію

Ціхоцька Марія

Чи мають право українці, які працювали за кордоном на українську пенсію
Українці, які мають трудовий стаж за кордоном, можуть розраховувати на пенсію в Україні

Українці, які мають трудовий стаж за кордоном, можуть розраховувати на пенсію в Україні. Проте для цього потрібно подати окрему заяву до Пенсійного фонду, яка підтверджує, що вони не отримують пенсійних виплат в іншій країні. Така вимога виникла після оновлення урядом порядку призначення пенсій у травні.

Ця заява стосується громадян, які працювали за межами України, зокрема в СРСР до 1991 року, були на тимчасових заробітках або офіційно працевлаштовані за кордоном. Також вона необхідна всім, хто має іноземний трудовий стаж і вважає, що його могли врахувати в інших державах для нарахування пенсії. Про це пише 24 tv.ua.

У заяві майбутній пенсіонер має підтвердити, що не отримує пенсію в жодній іншій країні, не перебуває там на обліку як пенсіонер і не звертався по призначення пенсії за межами України. Документ подається особисто, але нотаріального засвідчення не потребує.

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Подати заяву можна в один із сервісних центрів Пенсійного фонду або онлайн — через портал електронних послуг ПФУ чи застосунок "Дія". Для цього потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису, вибрати тип заяви, прикріпити скановані копії документів, а також додати підтвердження про відсутність пенсії за кордоном.

Варто зазначити, що нині в Україні можуть зараховувати роки роботи за кордоном навіть у разі відсутності двосторонньої угоди між державами.

Раніше ми розповідали, чи може людина, яка ніколи не працювала, розраховувати на пенсію в Україні.

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Економіка