Чи мають право забронювати працівника без військового квитка: пояснення юриста

Нещодавні зміни в законодавстві спростили процедуру бронювання працівників. Тепер роботодавці можуть оформити бронювання для своїх співробітників за допомогою електронного сервісу "Дія". Це значно пришвидшує процес і унеможливлює необхідність особистого відвідування ТЦК та СП. Про це пише novyny.pro.

Хто може бути заброньований?

Бронювання можуть отримати працівники підприємств, які визнані критично важливими для функціонування економіки країни. Перелік таких підприємств затверджується урядом.

Як оформити бронювання?

Сформувати список працівників: Роботодавець складає список співробітників, яких необхідно забронювати. Зібрати необхідні документи: Документи, що підтверджують право на бронювання, включають: Військово-обліковий документ працівника.

Паспорт громадянина України.

Заява від працівника про бажання бути заброньованим.

Пояснювальна записка від роботодавця про необхідність бронювання цього конкретного працівника. Подати документи: Зібрані документи подаються до уповноваженого органу. Очікування рішення: Розгляд документів займає близько місяця.

Важливі нюанси:

Військово-облікові дані: Для оформлення бронювання через "Дію" необхідно, щоб дані працівника були актуальними в реєстрі військовозобов'язаних.

Для оформлення бронювання через "Дію" необхідно, щоб дані працівника були актуальними в реєстрі військовозобов'язаних. Одна підстава для бронювання: Кожен військовозобов'язаний може оформити бронювання лише за однією підставою.

Кожен військовозобов'язаний може оформити бронювання лише за однією підставою. Квота на бронювання: Зараз діє обмеження на кількість броньованих працівників – не більше 50% від загальної кількості військовозобов'язаних на підприємстві.

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Впровадження електронного бронювання – це важливий крок до спрощення процедур для бізнесу та забезпечення стабільної роботи критично важливих підприємств в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, чи можна відмовитись від повістки та що стосовно цього радять юристи.

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