Чи мають учасники бойових дій право на нульове розмитнення авто: роз'яснення

У 2025 році право на пільгове розмитнення автомобілів матиме лише незначна частина громадян. Крім того, учасники бойових дій, які раніше звільнялися від сплати податків при розмитненні, тепер зобов’язані їх сплачувати.

З липня 2023 року УБД втратили право на нульове розмитнення автомобілів. Водночас у Верховній Раді України розглядаються три законопроєкти, які можуть повернути пільгове оподаткування для цієї категорії громадян, повідомляє 24 Канал.

У 2025 році нульове розмитнення застосовується виключно до автомобілів, які ввозяться для військових потреб, зокрема для передачі військовим частинам:

Транспортні засоби оформлюються як гуманітарна допомога.

Їх необхідно передати до Збройних сил України або конкретному військовослужбовцю, використання для особистих цілей заборонено.

Гуманітарна допомога проходить спрощену процедуру оформлення та звільняється від митних зборів.

Читайте також: На які пільги на проїзд у транспорті має право учасник бойових дій

Як правильно оформити автомобіль для військових:

Потрібен офіційний лист від благодійної чи громадської організації, адресований обласній військовій адміністрації та митній службі.Військова частина повинна подати запит на отримання автомобіля.Покупцем транспортного засобу має бути український благодійний фонд або громадська організація. Для перетину кордону необхідно оформити спеціальну декларацію та отримати ID-номер гуманітарної допомоги.

Підсумовуючи, варто зазначити, що у 2025 році пільгове розмитнення автомобілів доступне лише для транспортних засобів, призначених для військових цілей. Усі інші громадяни України, включно з учасниками бойових дій, зобов’язані сплачувати всі податки, передбачені для розмитнення.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що частина УБД може втратити пільги у 2025 році.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!