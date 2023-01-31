Чи мають українці, які втратили роботу, право на субсидію

Чи мають українці право на субсидію при втраті роботи

Через повномасштабний напад росії, в України триває воєнний стан, через що продовжується підвищення цін на різні послуги та товари. До того ж деякі люди втратили роботу і розраховують тільки на соціальну допомогу від держави.

Чи можуть такі українці отримати субсидію за безробіття, розповіла голова відділу Пенсійного фонду України в Харківській області Ольга Міщенко. За її словами, втрата роботи не означає те, що людина одразу втратить будь-яку можливість на отримання соціальних виплат.

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Ольга Міщенко зазначила, що у лютому відбудеться зміна у нарахуванні субсидій. Ця допомога від держави буде доступна для багатьох категорій громадян, зокрема тих, хто не працевлаштований, або тих, хто втратив своє місце роботи.

Через воєнний стан для безробітних діють кілька змін. Ті, хто перебуває на обліку у центрі зайнятості, можуть не збирати документи за власними доходами за останні пів року. Розмір субсидії буде розраховуватися із суми соціальної допомоги.

Українці, які залишилися без роботи, можуть отримати позитивну відповідь на заявку про нарахування субсидії відразу після подання заяви.

Нагадаємо, деякі категорії українців ризикують залишитися без допомоги на оплату комунальних послуг.

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