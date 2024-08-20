Чи мають військовослужбовці пільги на розмитнення авто у 2024 році

Для військових та благодійних організацій, які допомагають армії, є добра новина: ввезення автомобілів для потреб ЗСУ залишається безмитним. Але як скористатися цією пільгою? Про це пише Факти.

Що потрібно знати:

Хто може розмитнити авто безкоштовно: Військові частини та благодійні організації, які передають автомобілі для потреб армії.

Військові частини та благодійні організації, які передають автомобілі для потреб армії. Які автомобілі можна розмитнити: Тільки ті, що призначені для використання військовими.

Тільки ті, що призначені для використання військовими. Які документи потрібні:

Лист від благодійної організації до ОВА та митниці.

Офіційний запит від військової частини.

Спеціальна декларація для гуманітарної допомоги.

Як оформити:

Знайти автомобіль.

Оформити документи.

Перетнути кордон.

Передати авто військовим.

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Важливо:

Використовувати авто для особистих потреб заборонено.

Процедура оформлення може бути дещо складною, тому рекомендується звернутися за допомогою до фахівців.

Безмитне розмитнення авто допомагає забезпечити ЗСУ необхідним транспортом і зменшує фінансове навантаження на благодійні організації.

Нагадаємо, ми вже писали, за яких умов військовозобов'язаним потрібно йти до ТЦК.

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