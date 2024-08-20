Имеют ли военнослужащие льготы на растаможку авто в 2024 году
Для военных и благотворительных организаций, помогающих армии, есть хорошая новость: ввоз автомобилей для нужд ВСУ остается беспошлинным. Но как пользоваться этой льготой? Об этом пишет "Факты".
Что нужно знать:
- Кто может растаможить авто бесплатно: Военные части и благотворительные организации, передающие автомобили для нужд армии.
- Какие автомобили можно растаможить: Только те, которые предназначены для использования военными.
- Какие документы нужны:
- Письмо от благотворительной организации к ОВА и таможне.
- Официальный запрос от воинской части.
- Специальная декларация по гуманитарной помощи.
- Как оформить:
- Найти автомобиль.
- Оформить документы.
- Пересечь границу.
- Передать авто военным.
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Важно:
- Использовать автомобиль для личных нужд запрещено.
- Процедура оформления может быть несколько сложной, поэтому рекомендуется обратиться за помощью к специалистам.
Беспошлинное растаможивание авто помогает обеспечить ВСУ необходимым транспортом и уменьшает финансовую нагрузку на благотворительные организации.
Напомним, мы уже писали, при каких условиях военнообязанным нужно идти в ТЦК.
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