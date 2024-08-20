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Имеют ли военнослужащие льготы на растаможку авто в 2024 году

Цихоцкая Мария

Имеют ли военнослужащие льготы на растаможку авто в 2024 году
Военные имеют право на беспошлинный ввоз авто

Для военных и благотворительных организаций, помогающих армии, есть хорошая новость: ввоз автомобилей для нужд ВСУ остается беспошлинным. Но как пользоваться этой льготой? Об этом пишет "Факты".

Что нужно знать:

  • Кто может растаможить авто бесплатно: Военные части и благотворительные организации, передающие автомобили для нужд армии.
  • Какие автомобили можно растаможить: Только те, которые предназначены для использования военными.
  • Какие документы нужны:
    1. Письмо от благотворительной организации к ОВА и таможне.
    2. Официальный запрос от воинской части.
    3. Специальная декларация по гуманитарной помощи.
  • Как оформить:
    1. Найти автомобиль.
    2. Оформить документы.
    3. Пересечь границу.
    4. Передать авто военным.

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Важно:

  • Использовать автомобиль для личных нужд запрещено.
  • Процедура оформления может быть несколько сложной, поэтому рекомендуется обратиться за помощью к специалистам.

Беспошлинное растаможивание авто помогает обеспечить ВСУ необходимым транспортом и уменьшает финансовую нагрузку на благотворительные организации.

Напомним, мы уже писали, при каких условиях военнообязанным нужно идти в ТЦК.

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