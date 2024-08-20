Имеют ли военнослужащие льготы на растаможку авто в 2024 году

Для военных и благотворительных организаций, помогающих армии, есть хорошая новость: ввоз автомобилей для нужд ВСУ остается беспошлинным. Но как пользоваться этой льготой? Об этом пишет "Факты".

Что нужно знать:

Кто может растаможить авто бесплатно: Военные части и благотворительные организации, передающие автомобили для нужд армии.

Военные части и благотворительные организации, передающие автомобили для нужд армии. Какие автомобили можно растаможить: Только те, которые предназначены для использования военными.

Только те, которые предназначены для использования военными. Какие документы нужны:

Письмо от благотворительной организации к ОВА и таможне.

Официальный запрос от воинской части.

Специальная декларация по гуманитарной помощи.

Как оформить:

Найти автомобиль.

Оформить документы.

Пересечь границу.

Передать авто военным.

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Важно:

Использовать автомобиль для личных нужд запрещено.

Процедура оформления может быть несколько сложной, поэтому рекомендуется обратиться за помощью к специалистам.

Беспошлинное растаможивание авто помогает обеспечить ВСУ необходимым транспортом и уменьшает финансовую нагрузку на благотворительные организации.

Напомним, мы уже писали, при каких условиях военнообязанным нужно идти в ТЦК.

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