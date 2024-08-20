Чи мають військовослужбовці пільги на розмитнення авто у 2024 році
Для військових та благодійних організацій, які допомагають армії, є добра новина: ввезення автомобілів для потреб ЗСУ залишається безмитним. Але як скористатися цією пільгою? Про це пише Факти.
Що потрібно знати:
- Хто може розмитнити авто безкоштовно: Військові частини та благодійні організації, які передають автомобілі для потреб армії.
- Які автомобілі можна розмитнити: Тільки ті, що призначені для використання військовими.
- Які документи потрібні:
- Лист від благодійної організації до ОВА та митниці.
- Офіційний запит від військової частини.
- Спеціальна декларація для гуманітарної допомоги.
- Як оформити:
- Знайти автомобіль.
- Оформити документи.
- Перетнути кордон.
- Передати авто військовим.
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Важливо:
- Використовувати авто для особистих потреб заборонено.
- Процедура оформлення може бути дещо складною, тому рекомендується звернутися за допомогою до фахівців.
Безмитне розмитнення авто допомагає забезпечити ЗСУ необхідним транспортом і зменшує фінансове навантаження на благодійні організації.
Нагадаємо, ми вже писали, за яких умов військовозобов'язаним потрібно йти до ТЦК.
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