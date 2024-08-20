ukr
русский
Економіка

Чи мають військовослужбовці пільги на розмитнення авто у 2024 році

Ціхоцька Марія

Чи мають військовослужбовці пільги на розмитнення авто у 2024 році
Військові мають право на безмитне ввезення авто

Для військових та благодійних організацій, які допомагають армії, є добра новина: ввезення автомобілів для потреб ЗСУ залишається безмитним. Але як скористатися цією пільгою? Про це пише Факти.

Що потрібно знати:

  • Хто може розмитнити авто безкоштовно: Військові частини та благодійні організації, які передають автомобілі для потреб армії.
  • Які автомобілі можна розмитнити: Тільки ті, що призначені для використання військовими.
  • Які документи потрібні:
    1. Лист від благодійної організації до ОВА та митниці.
    2. Офіційний запит від військової частини.
    3. Спеціальна декларація для гуманітарної допомоги.
  • Як оформити:
    1. Знайти автомобіль.
    2. Оформити документи.
    3. Перетнути кордон.
    4. Передати авто військовим.

Читайте також: Кабмін спростив деякі норми щодо відстрочки від мобілізації: про що мова

Важливо:

  • Використовувати авто для особистих потреб заборонено.
  • Процедура оформлення може бути дещо складною, тому рекомендується звернутися за допомогою до фахівців.

Безмитне розмитнення авто допомагає забезпечити ЗСУ необхідним транспортом і зменшує фінансове навантаження на благодійні організації.

Нагадаємо, ми вже писали, за яких умов військовозобов'язаним потрібно йти до ТЦК.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!

Економіка