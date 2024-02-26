Індексація пенсій 2024: кому з українців піднімуть виплати та наскільки з 1 березня

Кому із пенсіонерів збільшать виплати з 1 березня

З 1 березня 2024 року пенсії в Україні будуть проіндексовані на 8%. Це означає, що пенсії понад 10 мільйонів українців зростуть.

Про це пише Мінсоцполітики. Інформація в цій статті актуальна станом на 26 лютого 2024 року. Для отримання більш детальної інформації про індексацію пенсій рекомендується звернутися до Пенсійного фонду України.

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Розмір індексації та кількість громадян, у яких зростуть пенсії

Індексація торкнеться:

9,5 мільйона "цивільних" пенсіонерів;

596 тисяч пенсіонерів силових відомств;

97,8 тисяч осіб, які отримують пенсію по інвалідності, пов'язаної з Чорнобильською катастрофою;

161,4 тисяч потерпілих та осіб, які мають право на щомісячні страхові виплати;

20,8 тисяч науковців, державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування.

На скільки в середньому зростуть пенсії та новий розмір середньої пенсії

Середній прогнозний рівень зростання пенсій після індексації - 322 гривні. Розмір середньої пенсії в Україні зросте з 5 395 грн до 5 717 грн.

Кому проіндексують пенсії

Індексація буде проведена для:

пенсій, призначених на загальних підставах;

пенсій силових відомств;

пенсій по інвалідності, пов'язаної з Чорнобильською катастрофою;

щомісячних страхових виплат;

пенсій науковців, державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування.

З 1 квітня відбудеться автоматичний перерахунок пенсій для 654 тисяч працюючих пенсіонерів.

Якими будуть обмеження на максимальний розмір індексації

Уряд запровадив тимчасові обмеження на максимальний розмір індексації пенсій. Розмір підвищення пенсії за результатами індексації буде обмежено 1500 грн для всіх отримувачів пенсій і страхових виплат.

При цьому, за будь-яких розрахунків, підвищення пенсій становитиме не менше, ніж 100 грн.

Нагадаємо, українці можуть отримати надбавку до пенсії.

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