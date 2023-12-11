Індексація пенсій 2024: Який стаж потрібен буде для виходу на пенсію з січня

Який стаж потрібний для виходу на пенсію з 2024 року після індексації

В Україні регулювання вимог до страхового стажу для отримання пенсії є актуальним питанням для багатьох працівників. Щорічно вимоги до стажу зростають, особливо для тих, хто планує вийти на пенсію у віці 60 або 63 роки.

У 2023 році, для того, щоб завершити трудову діяльність у віці 60 років, потрібно мати 30 років стажу. Проте, починаючи з січня, ця вимога зросте до 31 року, пише ПФУ.

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Важливо врахувати, що ці норми регулюються Законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Таким чином, з січня 2023 року, для виходу на пенсію за віком потрібно мати:

60 років – 31 рік стажу;

63 роки – 21 рік стажу;

65 років – 15 років стажу.

Прогнозується, що вимоги до страхового стажу будуть зростати до 2028 року. Таким чином, у 2028 році, для виходу на пенсію у віці 60 років, необхідно буде мати 35 років стажу, а у віці 63 роки – 25 років. Ті, кому не вистачить стажу для виходу на пенсію у віці 60 або 63 роки, змушені будуть чекати до 65 років, коли вимога залишиться незмінною – 15 років.

Важливо врахувати, як змінюватимуться вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію у віці 63 роки у найближчі роки:

у 2023 році – 20 років стажу, збільшуючись на один рік щороку;

у 2024 році – 21 рік стажу;

у 2025 році – 22 роки стажу;

у 2026 році – 23 роки стажу;

у 2027 році – 24 роки стажу;

у 2028 році – 25 років стажу.

Отже, для тих, хто планує виходити на пенсію в майбутньому, важливо враховувати ці зміни в законодавстві для ефективного планування свого фінансового майбутнього.

Нагадаємо, експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський розповів, чи зміниться розмір мінімальної пенсії до кінця 2023 року.

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