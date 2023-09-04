Індексація пенсій у 2024 році: Розмір субсидії перерахують автоматично

Попри складну ситуацію, спричинену повномасштабним вторгненням росії в Україну, існує намір проводити індексацію пенсій у 2024 році.

Читайте також: Хто з українців має можливість отримати 800 грн надбавки до пенсії

Про це повідомила Дарина Марчак, перша заступниця міністра соціальної політики України, в інтерв'ю Українському Радіо. За її словами, індексація пенсій має проводитися щорічно з 1 березня. Однак у зв'язку зі значними фінансовими ризиками, пов'язаними зі станом війни, докладні умови і строки індексації буде визначено після затвердження державного бюджету.

Величина індексації буде залежати від рівня інфляції та зростання середньої заробітної плати, і ці показники стануть відомими на початку 2024 року після отримання статистичних даних за 2023 рік.

Марчак також зауважила, що Україна виконує всі свої зобов'язання з виплати пенсій громадянам, які проживають на тимчасово окупованих територіях та за кордоном. Вона підкреслила, що держава докладає зусиль, щоб забезпечити отримання пенсій цим категоріям громадян, але існують об'єктивні обмеження, наприклад, у разі неможливості фізичного отримання грошей на тимчасово окупованих територіях.

Щодо субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, Марчак зауважила, що ніяких змін в цьому питанні не відбулося. Пенсійний фонд автоматично перераховує розмір субсидії, щоб врахувати зміни в тарифах, і гарантує, що родини не сплачують більше за житлово-комунальні послуги у разі збільшення вартості.

Нагадаємо, експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський розповів, чи зміниться розмір мінімальної пенсії до кінця 2023 року.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!