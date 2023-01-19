Інтернет працваютиме 2-4 години: У Києві створять мережу безкоштовних точок Wi-Fі на випадок відключень світла

"Укртелеком" створює мережу безкоштовних точок Wi-Fi у Києві, Дніпрі, Львові, Одесі та Харкові. Про це заявив в інтерв'ю генеральний директор "Укртелекому" Юрій Курмаз. Його запитали наскільки ймовірним він вважає тотальний блекаут зв'язку в Україні більш ніж на 1-3 доби та як в Укртелеком планують відновлюватися після такої проблеми.

Юрій Курмаз не вірить в сценарій тотального блекауту, але у компанії готуються і до такого розвитку подій. Він додав, що компанією розроблені та постійно вдосконалюються сценарії забезпечення абонентів зв'язком за тієї чи іншої тривалості блекауту.

"Обговорюючи різні сценарії при блекауті, ми в "Укртелекомі" прийняли рішення відкрити мережу безкоштовних публічних Wi-Fi-зон у п'яти містах, де ми кілька років тому здійснили модернізацію нашої інфраструктури і встановили активні вуличні шафи. Упевнений, що багато містян у Києві, Дніпрі, Львові, Одесі та Харкові бачили такі сірі шафи", – розповів Курмаз.

Шафи, про які йдеться в повідомленні, це MSAN – Multi-Service Access Node – мультисервісна платформа доступу – пристрій, який з'єднує абонентські лінії з ядром мережі.

"Ми розмістили на них наклейки-покажчики, які повідомляють, що тут можна скористатися безкоштовним Wi-Fi. Таких зон з публічним Wi-Fi у Києві, Дніпрі, Львові, Одесі та Харкові понад 700, де протягом 2-4 годин блекауту можна буде скористатися доступом до інтернету. Якраз готуємося широко анонсувати цей проєкт", – каже CEO Укртелекому.

Нагадаємо, раніше українські школярі розробили Telegram бота, який сповіщатиме про наявність світла в будинку.

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