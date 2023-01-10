"Щира та надихаюча": Alyona Alyona показала себе в дитинстві та отримала багато компліментів (відео)

Українська реп-виконавиця Alyona Alyona поділилася своїми світлинами з дитячого віку. Вона також розповіла про свою мотивацію та слова, які б сказала самій собі раніше.

Відео зі своїми дитячими та справжніми фотографіями артистка опублікувала у своєму Instagram. На ньому можна подивитися, як виконавиця виглядала раніше.

У нарізці фотографій співачка, справжнє ім'я якої Олена Савраненко, порівнює себе з маленькою дівчинкою, в яку ніхто не вірив. Потім вона додає кадри із сучасного життя, розповідаючи, як вона змінилася і про те, що її пісні звучать у всьому світі.

Вона згадує, що та маленька дівчинка хотіла досягти своїх бажань та підтримувати інших людей, а також ніколи не здаватися.

"Так, мала", ми це зробили", - звертається артистка до себе на дитячих фотографіях.

Шанувальники реп-виконавиці підтримали її прагнення поділитися мотивуючими словами.

Вони писали їй, що Альона є неймовірною і дуже надихає. Деякі фанати згадували, що Alyona Alyona справжній вогник і дякували за правильне відео.

Що відомо про Alyona Alyona

Українська хіп-хоп виконавиця, народилася у Капітанівці, що на Кіровоградщині у 1991 році.

До зльоту в кар'єрі працювала вихователькою та завідувачкою дитячого садка у Київській області.

Широку популярність здобула після відео на YouTube. У жовтні 2018 року там був опублікований перший відеокліп "Рибки", а 12 листопада виходить другий відеокліп - на пісню "Голови", який протягом місяця набрав 1 000 000 переглядів.

Раніше Артем Пивоваров виконав нову пісню зі свого проекту "Твої вірші. Мої ноти". Цього разу музикант використав вірші Пантелеймона Куліша у дуеті з українською реп-виконавицею Alyona Alyona.

Восени Alyona Alyona оновила своє фото у Facebook і вразила шанувальників, підписаних на неї. На кадрах можна було розглянути співачку, яка виглядає схудлою.

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