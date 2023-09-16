Штучний інтелект врятував дитину від смерті: ChatGPT діагностував хворобу, яку не побачили 17 лікарів

Чотирирічний хлопчик Алекс відчував хронічний біль. Згодом додалися проблеми з ходьбою та неконтрольовані перепади настрою.

Упродовж трьох років 17 лікарів не могли поставити правильний діагноз. Втім, це зміг зробити штучний інтелект, а саме, ChatGPT, повідомляє Daily Mail.

Зазначається, що Алекс перестав рости, але лікарі не могли поставити діагноз. Батьки помітили, що хлопчик постійно жує та подумали, що проблема з зубами.

Читайте також: Вчені розробили систему, яка зможе записати мелодію, яку людина почула уві сні

Дантист запідозрив, що Алекс скрипів зубами, і направив сім'ю до фахівця, який призначив спеціальну капу. Згодом у дитини з'являлися все нові й нові симптоми.

Одного разу мама Алекса, Кортні, вирішила перевірити результати тестів за допомогою штучного інтелекту. Чат-бот діагностував рідкісне захворювання – розщеплення хребта та порок розвитку спинного мозку.

Після того, як лікарі підтвердили діагноз ChatGPT, Алексу провели операцію. Поки хлопчик відновлюється, але очікується, що він видужає.

Пропонуємо вам також дізнатися поради експертів зі сну, які розповіли, що змушує людину прокидатися вночі.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!