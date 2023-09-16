Искусственный интеллект спас ребенка от смерти: ChatGPT диагностировал болезнь, которую не увидели 17 врачей

Четырехлетний мальчик Алекс чувствовал хроническую боль. Потом добавились проблемы с ходьбой и неконтролируемые перепады настроения.

За три года 17 врачей не могли поставить правильный диагноз. Впрочем, это смог сделать искусственный интеллект, а именно ChatGPT, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что Алекс перестал расти, но врачи не могли поставить диагноз. Родители заметили, что мальчик постоянно жует и подумали, что проблема с зубами.

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Дантист заподозрил, что Алекс скрипел зубами, и направил семью к специалисту, назначившему специальную капу. Впоследствии у ребенка появлялись все новые и новые симптомы.

Однажды мама Алекса Кортни решила проверить результаты тестов с помощью искусственного интеллекта. Чат-бот диагностировал редкое заболевание – расщепление позвоночника и порок развития спинного мозга.

После того как врачи подтвердили диагноз ChatGPT, Алексу провели операцию. Пока мальчик восстанавливается, но ожидается, что он поправится.

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