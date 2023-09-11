Ученые разработали систему, которая сможет записать мелодию, которую человек услышал во сне

В скором будущем мы можем иметь возможность записывать мелодии, которые мы слышим в своих снах, благодаря системе, которая находится на стадии разработки.

Команда стартапа REMspace, действующая в рамках научно-исследовательского центра Phase в России, разработала комбинацию аппаратного и программного обеспечения, которое может декодировать мелодии, воспроизводимые с помощью движений рук, и превращать их в записанные мелодии, пишет Science Alert.

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Эта система основывается на идее осознанного сновидения, то есть на осознании факта, что вы находитесь во сне, пока вы его испытаете. Ученые многие годы пытались получать информацию из мозга во время осознанных сновидений, однако эта задача оказывалась сложной.

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В своем эксперименте команда REMspace научила добровольцев, умеющих воспроизводить осознанные сновидения, преобразовывать музыкальные ритмы, напрягая мышцы рук, на которых были установлены датчики электромиографии (ЭМГ). После этого добровольцы попытались вызвать осознанные сновидения и воспроизвести ритмы во время сна.

В результате эксперимента были осуществлены три успешных записи, хотя некоторые движения рук были слишком слабыми для регистрации. Эти записи были обработаны специальной программой, которая интерпретировала ритм и воспроизводила музыку. Даже при этом ограниченном эксперименте исследователи утверждают, что в будущем можно научить людей воспроизводить более сложные мелодии и выступать как музыканты во время осознанных сновидений.

Но важно отметить, что для успешной реализации этой технологии необходимы осознанные сновидения и являются сложной задачей. Некоторые исследования показали, что почти половина населения никогда не испытывала осознанных сновидений. Таким образом, пока эта технология не будет усовершенствована, запись мелодий из снов может производиться только на основе попыток пользователя записать их после пробуждения, однако данные исследования открывают новые возможности в этом направлении.

"Результаты демонстрируют доказательство концепции переноса мелодий из снов в реальность", – заключают исследователи.

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