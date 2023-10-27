Використовував барабанну перетинку як батут: у вусі жінки оселився павук (відео)

64-річна жінка звернулася до отоларингологічної клініки зі скаргами на дивні звуки, які вона чує вже четверту добу. Вона повідомила лікарям, що відчуває, ніби у її вусі хтось живе.

Цей випадок описано у медичному журналі Нової Англії New England Journal of Medicine (NEJM). Пацієнтка поскаржилася лікарям на безперервні удари, клацання та шурхіт, які призвели до безсоння.

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Під час фізичного огляду у вусі жінки було помічено маленького павука, який рухався в зовнішньому слуховому проході лівого вуха. Також у слуховому проході знайшли екзоскелет павука.

"Барабанна перетинка в нормі. Павука та екзоскелет видаляли за допомогою аспіраційної канюлі, вставленої через отоскоп", – йдеться у повідомленні. Лікарі додали, що після видалення павука та екзоскелета симптоми пацієнтки одразу вщухли.

На відео, зробленому лікарями, можна помітити невеличкого павука, який повзає біля свого екзоскелета. Він періодично відштовхувався лапками від барабанної перетинки, аби вилізти з вуха – використовував цей орган як своєрідний батут.

Лікарі зауважили, що у випадку "окупації" вуха павуками або комахами, які пробралися до зовнішнього слухового проходу, рекомендується закапування лідокаїну або етанолу – для вбивства їх перед видаленням. Це дозволить запобігти надмірним рухам і подальшому пошкодженню структур вуха. Однак не слід вводити рідину у вухо, якщо барабанна перетинка перфорована.

Зоолог і біолог повідомили у коментарі Ars Technica, що вид цього павука не ідентифікований. Він може належати до сімейства павуків-стрибунів (Salticidae).

Професор біології в Університеті Огайо Джеррі Ровнер додав: "Багато павуків-мисливців (тобто тих, хто не живе в павутині для захоплення здобичі) шукають захищене місце для линьки, оскільки вони не можуть захистити себе від хижаків під час цього процесу". Певно саме тому павук захистив себе у вусі жінки.

Нагадаємо, у Британії павук вночі вкусив чоловіка за око. Через отруту жертва укусу мало не втратила зір.

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