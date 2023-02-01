Дослідники ідентифікували рештки корабля 17 сторіччя біля берегів Англії: які таємниці містило судно (фото)

Дослідники ідентифікували уламок корабля, виявлений біля узбережжя Істборна на півдні Англії. Ним виявилися рештки голландського військового судна XVII століття Klein Hollandia.

Він був побудований у 1656 році і протягом наступних 16 років брав участь у кожній великій битві Другої англо-голландської війни (1665-1667). Втім, судно затонуло на початку Третьої англо-голландської війни, пише The Hitory Blog.

Зазначається, що у 1672 році корабель входив до складу ескадри адмірала де Хазе для супроводу флоту Смірни під час плавання з Середземного моря в Ла-Манш на шляху до Нідерландів. На острові Уайт ескадру атакувала англійська ескадра під командуванням адмірала Холмса.

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Спалахнула жорстока битва, в результаті якої Klein Hollandia був серйозно пошкоджений. Командир корабля Ян Ван Нес загинув у бою.

Корабель був взятий на абордаж і завойований англійцями, але незабаром після того затонув з англійськими та голландськими моряками на борту.

Затонулий корабель вперше був помічений у 2015 році під час обстеження гідрографічного управління Великої Британії біля узбережжя Сасекса. Дані дослідження дозволили класифікувати його лише як аномальний елемент на морському дні, а не як затонуле судно.

Дерев’яний корпус здебільшого неушкоджений, а кілька його бронзових гармат перебувають у чудовому стані. Частина його вантажу, в тому числі італійська кераміка та мармурова плитка, також були знайдені недоторканими на морському дні.

Нагадаємо, що у Норвегії археологи знайшли найстаріший у світі датований рунічний камінь. На ньому вирізані написи прагерманською мовою.

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