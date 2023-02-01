Исследователи идентифицировали останки корабля 17 века у берегов Англии: какие тайны содержало судно (фото)

Исследователи идентифицировали обломок корабля, обнаруженный у побережья Истборна на юге Англии. Им оказались останки голландского военного судна XVII века Klein Hollandia.

Он был построен в 1656 году и в течение последующих 16 лет участвовал в каждом великом сражении Второй англо-голландской войны (1665-1667). Впрочем, судно затонуло в начале Третьей англо-голландской войны, пишет The Hitory Blog.

Отмечается, что в 1672 году корабль входил в состав эскадры адмирала де Хазе для сопровождения флота Смирны во время плавания из Средиземного моря в Ла-Манш по пути в Нидерланды. На острове Уайт эскадру атаковала английская эскадра под командованием адмирала Холмса.

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Вспыхнула жестокая битва, в результате которой Klein Hollandia был серьезно поврежден. Командир корабля Ян Ван Несс погиб в бою.

Корабль был взят на абордаж и завоеван англичанами, но вскоре после того затонул с английскими и голландскими моряками на борту.

Затонувший корабль впервые был замечен в 2015 году во время обследования гидрографического управления Великобритании у побережья Сасекса. Данные исследования позволили классифицировать его только как аномальный элемент на морском дне, а не как затонувший корабль.

Деревянный корпус в основном невредим, а несколько его бронзовых пушек находятся в отличном состоянии. Часть его груза, включая итальянскую керамику и мраморную плитку, также были найдены неприкосновенными на морском дне.

Напомним, что в Норвегии археологи обнаружили старейший в мире датированный рунический камень. На нем вырезаны надписи на германском языке.

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