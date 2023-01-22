В Британии обнаружили обезглавленные римские скелеты 3 века: черепа лежали у ног (фото)

В Великобритании, в Винтрингеме близ Сент-Неотса, Кембриджшир, обнаружили обезглавленные римские захоронения. Эксперты говорят, что обезглавленные скелеты датируются третьим веком нашей эры.

В 11 из 17 захоронений их головы расположены у ног. Об этом пишет BBC.

Отмечается, что археологи обнаружили поселение железного века, состоявшее из 40 круглых домов и сети дорожек и изгородей, связанных с сельскохозяйственной деятельностью.

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Команда Оксфордской археологии обнаружила также римские монеты, броши, большую свинцовую крышку или блюдо и многочисленные гончарные сосуды. Найдены также римская печь и большое количество жерновов, которые использовались для размола зерна.

По словам археологов, людей тщательно похоронили, часто хоронили с керамикой, а в одном случае вместо головы нашли глиняную посуду.

Теперь специалисты начнут анализировать скелеты в надежде предоставить больше деталей о погребальных обрядах, которые использовались в этом регионе.

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