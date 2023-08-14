Італійський продавець риби став зіркою соцмереж через неймовірну схожість із Зеленським: відео

Мешканець Італії, що у соцмережах публікує відео під ніком "gigipescheria", вже має понад мільйон підписників у TikTok. У Неаполі, де він мешкає, всі знають його як місцевого продавця риби та називають Джіджіолоне.

Він відомий серед місцевих не тільки своєю роботою як торговець рибою, але перш за все своєю крилатою фразою "Доброго ранку! Торговець рибою" (Buongiorno! Pescivendolo).

Користувачі TikTok зауважили, що чоловік схожий як дві краплі води на українського президента Володимира Зеленського, щоправда, він не має такого басистого голосу.

Італійське видання webboh.it пише, що до того, як продавати рибу, Джіджіолоне працював в барі та був барменом. У своєму TikTok він навіть показав відео, як вправно змішує коктейлі.

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Якось Джіджі поділився враженнями від популярності. Він заявив, що був від кроку до того, аби перестати користуватися соцмережами, бо відчуває стрес від впізнаваності.

Джіджі Пешеріа записав відео, в якому сказав: "У мене сьогодні щось таке. Якщо зібрати все разом, то бувають моменти, коли хочеться покинути все і повернутися до старого життя. Ще є люди, які не розуміють і хочуть робити фото-відео, фото-відео. Навіть коли я в неділю даю оголошення, що я в рибному магазині, сто тисяч людей з’являються, щоб зробити фото та відео, фото та відео, але вони не знають, що я працюю… Я просто психологічно не витримую".

Він додав, що дуже важко переживає "удар слави", який прийшов до нього раптово менш ніж за місяць. Під час запису цього відео у вікно, біля якого він сидів, постукала дівчина та попросила Джіджі зняти спільне відео.

Раніше схожість із Зеленським приписували його охоронцю, який захищає президента навіть на відпочинку.

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