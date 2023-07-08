Італійська страва на український лад: рецепт карпачо з буряка
Карпачо – це італійська страва, яка готується з сирого м’яса. Але ми пропонуємо вам зробити вегетаріанську версію цієї страви.
Інгредієнти:
– Буряк – 2 шт.
– Рукола – 50 г
– Сир з пліснявою – 50 г
– Волоські горіхи – 50 г
– Гірчиця медова – 15 г
– Оливкова олія – 3 ст. л.
– Лимон, сік – 1 ст. л.
– Перець чорний мелений – за смаком
– Сіль – за смаком
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Спосіб приготування:
1. Відваріть чи запечіть два буряки.
2. Соус: 1 столову ложка медової гірчиці змішайте з трьома столовими ложками олії та 1 столовою ложкою лимонного соку, сіллю та перцем.
3. Готовий буряк почистіть та наріжте тонкими пластинками і викладіть на тарілку. Зверху викладіть руколу, шматочки блакитного сиру з пліснявою та присипте нарізаними горіхами. Полийте все соусом. Смачного!
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