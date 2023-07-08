Італійська страва на український лад: рецепт карпачо з буряка

Карпачо – це італійська страва, яка готується з сирого м’яса. Але ми пропонуємо вам зробити вегетаріанську версію цієї страви.

Інгредієнти:

– Буряк – 2 шт.

– Рукола – 50 г

– Сир з пліснявою – 50 г

– Волоські горіхи – 50 г

– Гірчиця медова – 15 г

– Оливкова олія – 3 ст. л.

– Лимон, сік – 1 ст. л.

– Перець чорний мелений – за смаком

– Сіль – за смаком

Читайте також: Швидкий угорський салат з огірка за 10 хвилин: простий рецепт

Спосіб приготування:

1. Відваріть чи запечіть два буряки.

2. Соус: 1 столову ложка медової гірчиці змішайте з трьома столовими ложками олії та 1 столовою ложкою лимонного соку, сіллю та перцем.

3. Готовий буряк почистіть та наріжте тонкими пластинками і викладіть на тарілку. Зверху викладіть руколу, шматочки блакитного сиру з пліснявою та присипте нарізаними горіхами. Полийте все соусом. Смачного!

Радимо також звернути увагу на рецепт буряка з часником по-грецьки.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!