З-під води Амазонки через посуху 'випливли' наскельні малюнки, яким 2000 років (фото)

Висічені скелі оголилися під час найсильнішої посухи Фото: REUTERS Через надзвичайну посуху у Бразилії рівень річок впав до рекордно низького рівня. В Амазонці через зниження рівня води на поверхню піднялися наскальні малюнки, висічені 2000 років тому.

Як повідомляє BBC News, низький рівень води дозволив науковцям виявити раніше небачені різьблення. Дослідники заінтриговані новим різновидом малюнків, який дав зрозуміти їхнє походження.

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Петрогліфи, знайдені на археологічній ділянці Понто-дас-Лажес або Місці плит, здається, були створені корінними жителями до контакту з європейськими дослідниками.

Ponto das Lajes знаходиться на північному березі Амазонки, поблизу місця злиття річок Ріо-Негро та Солімоес.

Археолог Хайме Олівейру зауважив: "Ці гравюри є доісторичними або доколоніальними. Ми не можемо точно датувати їх, але, виходячи з доказів заселення цієї території людиною, ми вважаємо, що їм приблизно від 1000 до 2000 років. Тут ми бачимо зображення антропоморфних фігур".

За його словами, різьблення вперше побачили там у 2010 році, але цьогорічна посуха була сильнішою, коли рівень Ріо-Негро впав на 15 метрів, оголивши величезні простори скель і піску, де раніше не було пляжів.

"Цього разу ми знайшли не просто більше різьблених зображень, а й скульптуру людського обличчя, висічену в скелі", — додав Олівейра.

Нагадаємо, у Судані в гробниці знайшли рештки людини з татуюванням Ісуса Христа.

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