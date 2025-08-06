Через це ви переплачуєте за світло: українцям розповіли, чому може не працювати нічний тариф

Нічний тариф дає змогу значно зекономити на оплаті електроенергії. Для цього необхідно встановити багатозонний лічильник, що дозволить знижувати вартість послуги.

Проте, навіть якщо такий лічильник вже встановлений, нічний тариф може все одно не застосовуватись. Про це повідомляє "24 Канал" з посиланням на LINA.

Існує багато причин, чому це може трапитися. Зокрема, лічильник може продовжувати обчислювати за єдиним тарифом (який не змінюється протягом доби), якщо:

лічильник неправильно налаштований;

лічильник не погоджений з оператором системи розподілу (ОСР);

лічильник не внесений у реєстр ОСР;

лічильник не має необхідного сертифіката;

підключення лічильника не відповідає встановленим протоколам (наприклад, MODBUS або DLMS);

модель лічильника не сумісна з системою обліку.

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"Без правильної програмиції – наприклад, збоїв у святкових періодах або літньому часі – нічна зона тарифікації просто не спрацює", – зазначають спеціалісти компанії.

Зауважимо, що для переходу на багатозонний лічильник споживач повинен подавати спеціальну заявку.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що тарифи на світло та газ в Україні можуть зрости до економічно обґрунтованих рівнів.

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