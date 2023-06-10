Позбудетеся всіх шкідників: як правильно використовувати дьоготь на городі та в саду

Дьоготь на городі та в саду - як позбутися колорадських жуків, мух, метелика-білянки, кліщів в саду - як використати дьоготь

Для захисту картоплі, баклажана, перцю і томатів від колорадського жука скористайтеся дьогтем. Цей супер засіб підійде і для боротьби з іншими шкідниками.

У Telegram-каналі "Дача. Сад та город" розповіли, що городники використовують дьоготь від жуків, цибульної та капустяної мух, метелика-білянки, павутинного кліща, кліщів, рябухи тощо.

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1. Щоб захистити картоплю, перець, помідори та баклажани від колорадського жука, обробіть сходи розчином березового дьогтю (10 г) та води (10 літрів).

2. Для захисту часнику та цибулі від цибульної мухи приготуйте наступний суперзасіб – 10 літрів води, 1 ст. л дьогтю та 30 г господарського мила. Цей рецепт підходить і для захисту буряків від шкідників (поливати треба сходи).

3. Дьоготь ефективний у боротьбі з метеликом-білянкою та капустяною мухою, які розводяться на капусті, редисці та ріпі. Спеціальним розчином з 1 ст. ложки дьогтю та 10 літрів води треба полити розсаду, а через 10 днів повторити полив.

4. На малині може з'являтися такі шкідники, як довгоносик-квіткоїд та павутинний кліщ. Обробіть розчином дьогтю кущ ще до появи бутонів.

5. Чорну смородину можуть пошкодити кліщі, рябухи, борошниста роса чи іржа. У такому випадку до початку цвітіння обприскайте розчином води, дьогтю та мила.

6. Для захисту яблуні від яблуневого метелика, плодожерки проводьте обприскування дерев та ґрунту навколо саморобним розчином (10 г дьогтю, 40 г мила, 10 літрів води).

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Нагадаємо, що один з TikTok-блогерів поділився цікавим прийомом для посадки помідорів. За його словами, це дійсно працює.

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