Зміни на АЗС з 1 травня: чому бензин розбавлятимуть спиртом і як це позначиться на якості та цінах на пальне

Починаючи з 1 травня, всі автозаправні станції в Україні почнуть використовувати бензин із додаванням біоетанолу (спирту). Для більшості автомобілістів ці зміни пройдуть майже непомітно: вартість пального залишиться стабільною, а за умови дотримання встановлених норм жодної шкоди для двигуна не буде.

Чому запроваджуються такі зміни, які можуть бути наслідки для двигунів і чи вплине це на вартість пального – пояснив головний редактор спеціалізованого видання "НафтоРинок" Олександр Сіренко в коментарі для OBOZ.UA. Від 1 травня всі заправки в Україні повинні будуть обов’язково змішувати біоетанол із бензином.

Біоетанол – це етиловий спирт без води, виготовлений із рослинної сировини. В Україні, завдяки наявності відповідної бази та спиртових підприємств, його зазвичай виробляють з кукурудзи або цукрових буряків.

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Навіщо впроваджують таку практику та як вона реалізується за кордоном

"Після того, як у 2022 році ми втратили поставки з Білорусі й Росії, більшість пального почала надходити з Європи – і там уже давно в обігу бензин з біоетанолом", – пояснює Сіренко. Фактично українці вже близько трьох років заправляють авто бензином із домішками етанолу – просто не всі були про це поінформовані. Запровадження обов’язкового додавання біоетанолу має дві основні причини:

екологія – зменшення викидів CO₂ і зниження шкоди для навколишнього середовища;

економіка – у деякі періоди біоетанол коштує менше, ніж бензин, що потенційно дозволяє знизити ціну пального.

У багатьох країнах Європи вже тривалий час використовують бензиново-етанольні суміші з вмістом етанолу від 5 до 10%. "У США, наприклад, на стелах заправок звично бачити позначку Е15 – тобто 15% етанолу. У Бразилії чи Аргентині, навпаки, там 70% – це спирт", – зазначає Сіренко. Україна лише починає впроваджувати глобальний тренд на екологічніше паливо.

Чи з’явиться спеціальне маркування на АЗС і як контролюватимуть якість

Поки що спеціального маркування на стелах АЗС не передбачено. "Але вже є чеки з позначкою "біоетанол 5%". Якщо в майбутньому всі заправки продаватимуть суміш, можливо, не буде потреби виділяти це окремо", – вважає Сіренко.

Перехід на біоетанол вимагає особливої підготовки від АЗС. "Кожна заправка повинна проводити зачистку резервуарів двічі на рік, – каже Сіренко. Біоетанол має властивість "тягнути" на себе вологу та домішки, тому важливо, щоб резервуари були чистими, інакше вся стара муть потрапить у бак. Саме тому наразі багато мереж зачиняють АЗС на ремонт – і це, за словами експерта, добрий знак: готується інфраструктура.

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Чи є небезпека для автомобілів

"Технічно небезпека є лише там, де не дотримуються стандартів. Якщо все зроблено правильно, суміш з етанолом не шкодить двигунам", – запевняє експерт. Втім, Сіренко рекомендує у перші тижні після 1 травня обирати надійні, добре відомі автозаправки, де можна бути впевненим у якості пального та рівні обслуговування.

Як це вплине на ціни

"Ціни не зростуть, принаймні не через біоетанол. Зараз нафта дешевшає, тому вартість бензину на заправках уже знижується. Що ж до біоетанолу, то суміш, яку законтрактували мережі в Європі, лише трохи дорожча за звичайний 95-й – різниця на літрі складе копійки", – зазначає Сіренко.

Отже, немає причин для паніки. Навпаки, в перспективі біоетанол може призвести до зниження ціни на паливо.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що на АЗС незабаром готуються переписати ціни на бензин.

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