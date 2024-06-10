Зміни у бронюванні від мобілізації: скільки триває відстрочка та за яких умов її можуть анулювати

Кабінет міністрів України оновив правила бронювання від мобілізації. Зокрема, військовозобов'язаним важливо знати про терміни дії відстрочки та умови для ануляції броні.

Постанова № 560 від 7 червня 2024 року вносить зміни до порядку, що стосується бронювання працівників або службовців. Про це повідомляє РБК-Україна.

Заброньовані отримують відстрочку від мобілізації незалежно від віку, військового звання та військово-облікової спеціальності. Також уточнюється, що не можна оформити бронювання особам, які згідно із законом не підлягають мобілізації.

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Термін дії відстрочки від мобілізації для заброньованих не може перевищувати терміни мобілізації (для військовозобов'язаних з органів влади) та строки дії контракту на постачання товарів, виконання робіт та виконання послуг (для військовозобов'язаних на підприємствах, які забезпечують потреби Збройних сил та інших військових формувань).

Військовозобов'язані на критично важливих для економіки підприємствах, установ та організацій бронюються на строк до 12 місяців. Для працівників міжнародних організацій відстрочка діє не більше терміну договору (контракту) чи терміну, на який вони призначені.

Відстрочка від мобілізації залишається дійсною, якщо працівника переводять або звільняють з наступним призначенням у того ж роботодавця. У такому разі повідомлення надсилається до ТЦК, а військовозобов'язаному видається новий витяг.

Відстрочка анулюється у кількох випадках:

закінчення терміну;

завершення підприємством виробництва товарів, виконання робіт та послуг для ЗСУ та військових формувань;

позбавлення підприємства статусу критично важливого;

ліквідації державного органу чи підприємства, де працює військовозобов'язаний;

звільнення військовозобов'язаного або тимчасове припинення трудового договору;

надання відстрочки з інших причин;

припинення договору (контракту) або закінчення строку призначення – для працівників спеціалізованих установ ООН, міжнародних судових органів, міжнародних та неурядових організацій та установ.

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