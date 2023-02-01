В Україні відсьогодні, 1 лютого 2023 року, змінився порядок виплат додаткової грошової винагороди військовослужбовцям та співробітникам системи МВС. Це стосується сум у розмірі 30 тис. та 100 тис. гривень (запроваджені урядом від 28 лютого 2022 року).

Підхід до нарахування додаткової грошової винагороди зміниться відносно тилових підрозділів та військовослужбовців, які перебувають поза зоною бойових дій. Це – військовослужбовці та співробітники системи МВС, строковики та курсанти ВВНЗ, офіцери управлінь і штабів.

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Про це повідомляє Державна прикордонна служба України. Зазначається, що виплати, які отримують військові, що задіяні у бойових діях, не зміняться. Також зміна не торкнеться сімей полонених та зниклих безвісти — вони продовжать отримувати по 100 тисяч гривень.

"Тепер виплати напряму залежатимуть від районів перебування військовослужбовців, складності і специфіки бойових чи спеціальних завдань, які вони виконують", – зазначається у повідомленні.

У ДПСУ зауважили, що рішення про зміну виплат ухвалені задля "нагальної необхідності оптимізувати видатки Державного бюджету України". "Також бралося до уваги доручення Міністерства економіки України від 13 вересня 2022 року № 16355/6/1-22 щодо формування єдиного підходу у визначенні порядку та умов здійснення виплат, передбачених постановою Кабміну № 168", – додали у прикордонній службі.

Також повідомляється, що для підвищення рівня соціального захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей з 1 лютого будуть збільшені розміри щомісячного (основного) грошового забезпечення (без додаткової винагороди) військовослужбовців.

"Так, щоб мінімальний його рівень для ЗСУ, Національної гвардії та Державної прикордонної служби України, становив не менше ніж 20 100 гривень, також для осіб рядового і начальницького складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій та поліцейських Національної поліції України — на рівні не менше ніж 17 000 гривень", – додали в ДПСУ.

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