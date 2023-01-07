Відома астрологиня поділилася прогнозом на 2023 рік: нас чекає час змін

У 2023 році за словами астрологів, ми переходимо в новий період часу. Одна з речей, що відбувається, це те, що Плутон, який перебуває в Козерогові з 2008 року, є планетою трансформації та змін

Своєю чергою Козеріг – це знак, який має справу зі структурами нашого життя та матеріальною сферою. Астрологиня Чані Ніколас, яка передбачила складнощі для всього світу у 2020 році, прогнозує час великих змін, пише The Wall Street Journal.

За її словами, у 2008 році, коли Плутон увійшов у Козерога, ми пережили одну з найбільших фінансових криз нашого часу. Зараз Плутон, вперше з 2008 року, переходить у новий знак. Він збирається провести три місяці у Водолії, де все про людей, групи та колектив. Отже, мова йде про те, як ми спілкуємося один з одним.

"Востаннє Плутон був у Водолії під час Французької революції. Ми знаходимося на певному етапі вступу до розуміння того, наскільки важливою є наша колективна сила", – зазначила астрологиня.

Варто зазначити, що астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Як повідомляв UAportal, Уранус також заявив, що росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.

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