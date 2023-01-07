Известная астролог поделилась прогнозом на 2023 год: нас ждет время перемен

В 2023 году, по словам астрологов, мы переходим в новый период времени. Одна из происходящих вещей заключается в том, что Плутон, который находится в Козероге с 2008 года, является планетой трансформации и изменений.

В свою очередь Козерог – это знак, имеющий дело со структурами нашей жизни и материальной сферой. Астролог Чани Николас, предсказавшая сложности для всего мира в 2020 году, прогнозирует время больших изменений, пишет The Wall Street Journal.

По ее словам, в 2008 году, когда Плутон вошел в Козерога, мы пережили один из самых больших финансовых кризисов нашего времени. Сейчас Плутон впервые с 2008 года переходит в новый знак. Он собирается провести три месяца в Водолее, где все о людях, группах и коллективе. Итак, речь идет о том, как мы общаемся друг с другом.

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"В последний раз Плутон был в Водолее во время Французской революции. Мы находимся на определенном этапе вступления к пониманию того, насколько важна наша коллективная сила", – отметила астролог.

Следует отметить, что астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят только отвлекающий маневр. Самые трудные боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Как сообщал UAportal, Уранус также заявил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только в случае полного разгрома оккупантов последующей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции рф состоятся уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска россии после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия в этом направлении. Кроме того, взрывы мостов буквально отрезали им путь назад.

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