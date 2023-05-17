До безгрошів'я: чому не можна їсти за столом без скатертини

Скатертину на обідньому столі зараз все рідше можна побачити, оскільки перевагу віддають мінімалістичному стилю і непокритій стільниці, яка є простішою в догляді. Проте, раніше стіл вважали майже священним предметом, який ретельно обирали, а господиня повинна була дбати про нього, як про одну з найдорожчих речей у будинку.

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Навіть крихти, що випадали на стіл, не викидалися ні на підлогу, ні в сміття. Вони теж отримували увагу і повагу: після обіду скатертину згортали і витрушували у дворі, щоб крихти стали поживою для домашньої птиці. Відповідно до вірувань, з таким пильним ставленням до кожної крихти, люди сподівалися не зазнати неприємностей з боку Бога.

Також предки вважали, що стіл є символом Божої руки, тому ніколи не стукали по ньому, а виражали повагу за допомогою чистої та красивої скатертини. Люди вірили, що лляна тканина символізує об'єднання, тому скатертина з неї допомагала уникнути конфліктів у сім'ї.

Ще одна прикмета пов'язана з цим кухонним елементом: якщо господиня застеляє стіл скатертиною, то її життя буде гладким і рівним. Вважалося, що без тканинного покриття меблі виглядають бідно і порожньо, що символізує рівень щастя в подружжі. Саме тому жінки намагалися прикрашати свої скатертини, вишивати на них візерунки та малюнки, завжди дбали про їхню чистоту та порядок.

Крім того, є прикмета, що стіл без скатертини приведе до фінансових труднощів. Люди, які вірять у такі прикмети, навіть покладали гроші під скатертину, вважаючи, що чим більше грошей, тим більша безпека в житті.

Скатертина також використовувалася для приховування різних предметів. Наприклад, якщо у будинку не було достатньо їжі, а раптом прийшли гості, господиня підкладала під тканину ніж і сподівалася, що цей обряд дозволить гостям недоїсти трохи, але швидко наїстися. І навпаки, якщо сім'я чекала на гостей, а вони запізнювалися, господиня легенько потрушувала скатертиною, і гості миттєво з'являлися, мов за дотиком чарівної палички.

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