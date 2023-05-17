К безденежью: почему нельзя есть за столом без скатерти

Скатерть на обеденном столе сейчас все реже можно увидеть, поскольку предпочтение отдают минималистичному стилю и непокрытой столешнице, которая проще в уходе. Однако раньше стол считали почти священным предметом, который тщательно выбирали, а хозяйка должна была заботиться о нем, как об одной из самых дорогих вещей в доме.

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Даже крохи, выпадавшие на стол, не выбрасывались ни на пол, ни в мусор. Они тоже получали внимание и уважение: после обеда скатерть сворачивали и вытряхивали во дворе, чтобы крошки стали питательными для домашней птицы. Согласно верованиям, с таким пристальным отношением к каждой крохе, люди надеялись не испытать неприятностей со стороны Бога.

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Также предки считали, что стол является символом руки Божией, поэтому никогда не стучали по нему, а выражали уважение с помощью чистой и красивой скатерти. Люди верили, что льняная ткань символизирует объединение, поэтому скатерть из нее помогала избежать конфликтов в семье.

Еще одна примета связана с этим кухонным элементом: если хозяйка застилает стол скатертью, то ее жизнь будет гладкой и ровной. Считалось, что без тканевого покрытия мебель выглядит скудно и пусто, что символизирует уровень счастья в супругах. Именно поэтому женщины пытались украшать свои скатерти, вышивать на них узоры и рисунки, всегда заботились об их чистоте и порядке.

Кроме того, есть примета, что стол без скатерти приведет к финансовым затруднениям. Люди, верящие в такие приметы, даже возлагали деньги под скатерть, считая, что чем больше денег, тем больше безопасность в жизни.

Скатерть также использовалась для сокрытия разных предметов. К примеру, если в доме не было достаточно еды, а вдруг пришли гости, хозяйка подкладывала под ткань нож и надеялась, что этот обряд позволит гостям недоесть немного, но быстро наесться. И наоборот, если семья ждала гостей, а они опаздывали, хозяйка легонько потряхивала скатертью, и гости мгновенно появлялись, как за прикосновением волшебной палочки.

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