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Суспільство

До безгрошів'я: чому не можна їсти за столом без скатертини

Ігор Романько

Чому стіл на кухні потрібно застеляти скатертиною

Скатертину на обідньому столі зараз все рідше можна побачити, оскільки перевагу віддають мінімалістичному стилю і непокритій стільниці, яка є простішою в догляді. Проте, раніше стіл вважали майже священним предметом, який ретельно обирали, а господиня повинна була дбати про нього, як про одну з найдорожчих речей у будинку.

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Навіть крихти, що випадали на стіл, не викидалися ні на підлогу, ні в сміття. Вони теж отримували увагу і повагу: після обіду скатертину згортали і витрушували у дворі, щоб крихти стали поживою для домашньої птиці. Відповідно до вірувань, з таким пильним ставленням до кожної крихти, люди сподівалися не зазнати неприємностей з боку Бога.

Також предки вважали, що стіл є символом Божої руки, тому ніколи не стукали по ньому, а виражали повагу за допомогою чистої та красивої скатертини. Люди вірили, що лляна тканина символізує об'єднання, тому скатертина з неї допомагала уникнути конфліктів у сім'ї.

Ще одна прикмета пов'язана з цим кухонним елементом: якщо господиня застеляє стіл скатертиною, то її життя буде гладким і рівним. Вважалося, що без тканинного покриття меблі виглядають бідно і порожньо, що символізує рівень щастя в подружжі. Саме тому жінки намагалися прикрашати свої скатертини, вишивати на них візерунки та малюнки, завжди дбали про їхню чистоту та порядок.

Крім того, є прикмета, що стіл без скатертини приведе до фінансових труднощів. Люди, які вірять у такі прикмети, навіть покладали гроші під скатертину, вважаючи, що чим більше грошей, тим більша безпека в житті.

Скатертина також використовувалася для приховування різних предметів. Наприклад, якщо у будинку не було достатньо їжі, а раптом прийшли гості, господиня підкладала під тканину ніж і сподівалася, що цей обряд дозволить гостям недоїсти трохи, але швидко наїстися. І навпаки, якщо сім'я чекала на гостей, а вони запізнювалися, господиня легенько потрушувала скатертиною, і гості миттєво з'являлися, мов за дотиком чарівної палички.

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Суспільство