Кабмін ухвалив важливе рішення про доплати військовим

Кабінет міністрів 9 серпня ухвалив постанову, що внормовує питання щомісячних доплат для військовослужбовців. Йдеться також про доплати для правоохоронців та рятувальників.

Під час воєнного стану доплати отримуватимуть усі, хто залучений до захисту України. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Так, на час дії воєнного стану розмір доплат становитиме 30 тисяч гривень щомісяця. Для осіб, які здійснюють оперативне управління військовими частинами та підрозділами на відстані, доплати можуть становити 50 тисяч гривень. А для тих, хто бере безпосередню участь у бойових діях - 100 тисяч гривень", – зазначив глава уряду.

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Окрім цього передбачено доплати для строковиків та курсантів. За словами Шмигаля, вони отримуватимуть щомісяця 6 тисяч гривень і 2350 гривень відповідно.

"Робимо все, аби кожен, хто захищає Україну від російських окупантів, відчував підтримку й допомогу держави", – зазначив прем'єр.

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни, військовим які не беруть участь у бойових діях, виплачували по 30 тисяч гривень. Проте з 1 лютого 2023 року такі щомісячні виплати скасували.

Важливо зазначити, що у квітні Верховна Рада також повернула 30 тисяч гривень додаткової виплати військовим, поліцейським та іншим службовцям на період дії воєнного стану за допомогою відповідної поправки до законопроєкту № 8312. Поточна ініціатива щодо виплат військовим є заміною цієї поправки.

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