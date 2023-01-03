Кабмін дозволив українцям завозити безпілотники без гарантійних листів

Кабінет міністрів України дозволив українцям на період дії воєнного стану ввозити безпілотники від донорів без гарантійних листів. Відповідне рішення уряд ухвалив 3 січня.

Воно триватиме до закінчення дії воєнного стану. Про це повідомив представника Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук у Telegram.

Зазначається, що зміна дозволить пропуск через митний кордон України безпілотних літальних апаратів та їх частин цивільного призначення та подвійного використання від донорів шляхом подання в паперовій або електронній формі декларації, заповненої особою, що перевозить відповідний товар.

Водночас відтепер ввезення можна здійснити без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності та без оформлення гарантійних листів.

Нагадаємо, уряд також змінив порядок проведення військового обліку в Україні.

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