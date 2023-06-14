Кабмін запроваджує експериментальний проєкт для швидкого надання субсидій

Кабінет Міністрів України затвердив постанову, яка впроваджує експериментальний проєкт для поліпшення процедури надання субсидій населенню для компенсації витрат на оплату житлово-комунальних послуг. Про це повідомив у Телеграмі постійним представником Кабінету Міністрів у Верховній Раді, Тарасом Мельничуком.

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Згідно з повідомленням, була схвалена пропозиція Міністерства соціальної політики та Міністерства цифрової трансформації щодо реалізації експериментального проєкту протягом двох років, спрямованого на поліпшення процедури надання субсидій населенню для компенсації витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

За пояснювальною запискою до документа, Міністерство соціальної політики спільно з Пенсійним фондом України розробили спрощений механізм швидкого надання житлових субсидій, який, якщо успішно реалізується, може бути розширений на всі соціальні виплати.

Проєкт передбачає автоматизований обмін інформацією між Пенсійним фондом, постачальниками житлово-комунальних послуг та державними реєстрами, такими як Державна міграційна служба, Державна прикордонна служба, Міністерство соціальної політики та інші, для отримання необхідної інформації про домогосподарства, які мають право на житлові субсидії.

Також буде впроваджено систему превентивного виявлення потенційних отримувачів житлової субсидії та інформування їх про можливість отримання допомоги.

Крім того, передбачається можливість подання заяви та декларації на житлову субсидію "в один клік" через онлайн-кабінет на вебпорталі Пенсійного фонду України або на порталі "Дія" (зі збереженням наявних способів звернення за житловою субсидією).

Виконання запропонованих у проєкті положень вимагатиме видатків у сумі 47,5 мільйонів гривень у 2023 році.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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