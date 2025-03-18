Як боротись з негативним впливом магнітих бур на організм: топ корисних порад

Геомагнітні бурі являють собою порушення магнітного поля Землі, які виникають через спалахи на Сонці. Такі явища можуть спричиняти збої в роботі систем зв’язку, а також негативно позначатися на самопочутті людей.

Найбільш вразливими до магнітних бур є люди похилого віку, метеозалежні, а також ті, хто має хронічні захворювання або вагітні. Про це пише Уніан.

У дні підвищеної сонячної активності чимало людей відчувають головний біль, запаморочення, біль у м’язах і суглобах, можуть спостерігатися перепади артеріального тиску, серцевий біль, дратівливість, безсоння або, навпаки, підвищена сонливість. Щоб зменшити вплив магнітних бур на організм, фахівці радять дотримуватись певного способу життя у ці періоди.

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Варто утриматися від вживання алкоголю та куріння, віддати перевагу легким напоям — наприклад, зеленому або трав’яному чаю замість кави та енергетиків. Контрастний душ допоможе підтримати тонус судин, а прогулянки на свіжому повітрі — покращити загальне самопочуття. Важливо уникати стресових ситуацій і дотримуватися режиму сну, лягаючи спати в один і той же час і приділяючи сну не менше семи годин на добу. Також рекомендується обмежити в раціоні важкі страви, зменшивши споживання жирної, смаженої й гострої їжі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що насувається магнітна буря червоного рівня.

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