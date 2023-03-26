Як працюватиме метро в Києві після скорочення комендантської години: розклад

У Києві від 26 березня скорочують комендантську годину. При цьому роботу столичного метрополітену буде подовжено.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації та мер Києва Віталій Кличко у Telegram. Там зауважили, що метро і наземний громадський транспорт з 26 березня змінять графік роботи відповідно до часу комендантської години – тобто, працюватимуть на годину довше.

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Проте потрібно звернути увагу, що станції підземки зачиняються на вхід у різний час із урахуванням проходження останніх поїздів на лініях.

Як працює метро в Києві у воєнний час - графік роботи метро в Києві

Як працює метро в Києві у воєнний час - графік роботи метро в Києві

Як працює метро в Києві у воєнний час - графік роботи метро в Києві

Підземні станції метро в режимі укриття працюють цілодобово.

Кличко пояснив, що магазини, торговельні центри та ресторани також подовжать свою роботу. З урахуванням часу, аби їх працівники могли дістатися додому до початку комендантської години.

В Київській області комендантську годину теж скоротять. Триватиме вона з нуля годин до 5 години ранку щодоби. Більшість обласних центрів України теж скоротили час дії комендантської години.

Що заборонено робити в комендантську годину

Під час комендантської години цивільним заборонено перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, а також переміщатись транспортом або пішки.

Якщо в заборонений час людина перебуває на вулиці, то комендантський патруль має право затримати дану особу і перевірити у неї наявність документів, встановити причину порушення комендантської години. У разі потреби можуть провести огляд речей, транспортного засобу та навіть помешкання затриманого.

Якщо затриманий чинить опір або не виконує законні вимоги комендантського патруля, то до такої особи можуть застосувати фізичну силу чи (в крайньому разі) вогнепальну зброю.

Нагадаємо, що у ГУР Міноборони України спрогнозували, як часто Росія може здійснювати масовані атаки ракетами та дронами. Ворог продовжує накопичувати сили.

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