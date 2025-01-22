Як нараховуватимуть субсидії на комуналку в 2025 році: ключові зміни

З січня 2025 року в Україні вводяться нові правила надання субсидій і пільг на оплату комунальних послуг. Державна допомога буде надаватися лише тим родинам, чий сукупний дохід не дозволяє самостійно покривати витрати на комунальні послуги.

Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики. Згідно з попередніми умовами, пільги та субсидії зберігалися для учасників бойових дій і осіб, які отримали інвалідність через війну.

Як пояснили у відомстві, зміниться підхід до визначення тих, хто має право на державну допомогу. Раніше деякі пільгові категорії могли отримувати субсидії без урахування сімейного доходу, але з 1 січня буде застосовуватися єдиний критерій, що базується на середньомісячному доході родини.

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Такий підхід дозволить владі в умовах повномасштабної війни та необхідності заощаджувати бюджетні ресурси надавати підтримку тільки тим громадянам, які без неї не зможуть обійтися.

"Якщо сім'я звернеться за пільгами після 1 січня 2025 року, її право на отримання допомоги буде визначено на основі сукупного доходу з цієї дати. Однак для тих сімей, що отримували пільги до 31 грудня 2024 року, зміни щодо нарахування застосовуватимуться після завершення опалювального сезону 2024/2025", – повідомили в Міністерстві соціальної політики.

Ці зміни не торкнуться:

учасників бойових дій;

громадян, які отримали інвалідність під час війни.

17 січня Кабінет Міністрів підтримав проєкт Закону, який пропонує стимулювати громадян, що отримують монетизовані пільги, використовуючи ці кошти виключно на оплату житлово-комунальних послуг. На сьогоднішній день більшість людей, отримуючи кошти від держави для оплати комунальних послуг, витрачає їх на інші потреби.

"Це призвело до зростання боргів перед підприємствами критичної інфраструктури", – йдеться в заяві.

Раніше ми розповідали, в Україні стались зміни щодо порядку нарахування субсидій.

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