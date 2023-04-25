Як швидко очистити кухню від жирних плям без зайвих зусиль: простий та ефективний засіб

Кухонний гарнітур може бути досить підступним, оскільки вже наступного дня після генерального прибирання на ньому можуть з'явитися жирні плями та наліт. Щоб полегшити прибирання на кухні та відмити кухонні шафки від липкого жиру за п'ять хвилин, "Апостроф" ділиться бабусиною хитрістю.

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Для приготування чарівного розчину з доступних інгредієнтів, яким користувалися ще бабусі та мами, необхідно натерти господарське коричневе мило на тертці та розведення з водою. Таким чином, ми отримаємо каламутний мильний розчин. Далі, губкою, змоченою в цьому розчині, потрібно протерти забруднені поверхні та зверху засипати содою.

Через 5-10 хвилин можна змити нанесену суміш вологою ганчіркою та протерти насухо. Кухня не тільки буде без плям, а й здивує блиском.

Важливо пам'ятати, щоб протирати поверхні відразу після забруднень, тоді процес прибирання буде набагато швидше і приємніше.

Нагадаємо, раніше ми писали про 4 прості способи помити стільницю на кухні від жирних плям.

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