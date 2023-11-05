Як швидко сплатити штраф у 'Дії': покрокова інструкція (відео)

В Україні оплатити адміністративний штраф можна онлайн. Зокрема, за допомогою додатку "Дія".

Про те, як зробити це всього за шість кліків розповіли в пресслужбі "Дії" в Telegram. Зазначили, що це є новою функцією в застосунку.

Прийшли до суду, відстояли кілометрові черги, отримали паперове судове рішення, реквізити для сплати. А далі в банк – сплачувати штраф за квитанцією. Добре, що це вже в минулому. Користуйтеся новою послугою в "Дії" та сплачуйте штрафи за секунди – у смартфоні, йшлося у повідомленні.

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Таким чином, аби сплатити штраф у "Дії" потрібно:

авторизуватися;

натиснути "Послуги";

натиснути "Штрафи", а потім "Судові штрафи";

обрати потрібний штраф;

сплатити за допомогою Google або Apple Pay.

Наголосили, що квитанція про оплату штрафу надійде автоматично до суду, а після зарахування коштів справу закриють.

Цифровізуємо державу, щоб ви займалися життям, а некратією бюро, додали в повідомленні.

Нагадаємо, в застосунку "Дія" також можна подати заявку на ремонт пошкодженого житла. Українці, чиї домівки постраждали через бойові дії, можуть подати заяву онлайн та отримати кошти на ремонт за програмою єВідновлення.

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