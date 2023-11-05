Как быстро оплатить штраф в "Дії": пошаговая инструкция (видео)
В Украине оплатить административный штраф можно онлайн. В частности, с помощью приложения "Дія".
О том, как сделать это всего за шесть кликов рассказали в пресс-службе "Дії" в Telegram. Отметили, что это новая функция в приложении.
Пришли в суд, отстояли километровые очереди, получили бумажное судебное решение, реквизиты для уплаты. А дальше в банк – платить штраф по квитанции. Благо, это уже в прошлом. Используйте новую услугу в "Дії" и платите штрафы за секунды – в смартфоне говорилось в сообщении.
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Таким образом, чтобы уплатить штраф в "Дії" нужно:
- авторизоваться;
- нажать "Услуги";
- нажать "Штрафы", а затем "Судебные штрафы";
- выбрать нужный штраф;
- оплатить с помощью Google или Apple Pay.
Подчеркнули, что квитанция об оплате штрафа поступит автоматически в суд, а после зачисления средств дело закроют.
Цифровизируем государство, чтобы вы занимались жизнью, а некратией бюро, добавили в сообщении.
Напомним, в приложении "Дія" также можно подать заявку на ремонт поврежденного жилья. Украинцы, чьи дома пострадали из-за боевых действий, могут подать онлайн заявление и получить средства на ремонт по программе єВідновлення.
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