Як швидко приготувати гречку: потрібні всього 7 хвилин

Гречка – чи не найкорисніша крупа, яку можна вживати як на сніданок, так і на вечерю. Якщо ви не маєте часу довго возитися на кухні та вигадувати, як та з чим її приготувати, то можете скористатися простим лайфхаком.

Ним поділилося видання Shuba. Виявляється, що потрібно всього 7 хвилин і гречана каша буде готова.

Читайте також: Не розвариться і не пригорить: додайте один секретний інгредієнт для приготування ідеальної гречки

Потрібно взяти 200 грамів гречаної крупи, 400 мл води, сіль (якщо хочете) та 40 грамів вершкового масла.

А тепер покроково:

Промийте гречку та викладіть у керамічний чи скляний посуд, залийте водою, посоліть й перемішайте. Поставте в мікрохвильову піч і готуйте 3 хвилини на найвищій потужності. Потім гречку перемішайте і готуйте ще 3 хвилини. Дістаньте, покладіть зверху шматочок вершкового масла і поставте у піч ще на хвилину.

Каша готова, смачного!

Якщо ви полюбляєте зелену гречку, то ми зібрали для вас поради щодо "смачного" її приготування.

Нагадаємо, є крупи, які не потрібно промивати перед приготування. UAportal розповів про 7 з них та чому варто відмовитися від звички промивати деяку крупу.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!